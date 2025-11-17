На думку експертів, принцип "чим раніше, тим дешевше" вже не завжди працює.

З року в рік туристи та експерти з подорожей ламають голову з приводу того, коли ж найдешевше купувати квитки на літаки. Однак правда в тому, що єдиної правильної відповіді не існує, при цьому тенденції постійно змінюються.

Наприклад, протягом тривалого часу ключовим для вигідної купівлі авіаквитків вважався принцип "чим раніше, тим дешевше". Однак останніми роками експерти все частіше почали зазначати, що краще купувати квитки за 2-3 місяці до поїздки.

Коли найбільше шансів купити дешеві авіаквитки

Експерти видання Which? проаналізували дані про рейси, що базуються на пошукових запитах Skyscanner у 2024-2025 роках, і виявили, що бронювання за 10-11 тижнів до вильоту зазвичай було найдешевшим на розглянуті ними дати.

Однак також ціна авіаквитків сильно залежить від того, коли планується поїздка. Наприклад, якщо йдеться про вильоти в серпні, вигідніше було почекати трохи довше – за вісім тижнів до вильоту пропонувалися найдешевші тарифи.

Ціни залежать від напрямку

"І хоча більшість напрямків були дешевшими при бронюванні за два місяці, між 24 розглянутими нами маршрутами спостерігалися суттєві відмінності", – зазначають автори дослідження.

Так, наприклад, у випадку з Амстердамом варто замислитися про купівлю авіаквитків заздалегідь – приблизно за чотири місяці для поїздки в серпні та за п'ять місяців для подорожі в грудні наступного року.

Аналогічно потрібно бути більш організованим під час подорожі до португальської столиці Лісабона – квитки на серпень коштують найдешевше за п'ять місяців до поїздки (у березні), а грудневим туристам варто бронювати квитки за 18 тижнів.

Утім, для більшості напрямків все ж краще бронювати квитки пізніше, у деяких випадках навіть за місяць до поїздки.

Коли найдешевше бронювати авіаквитки на Великдень

Якщо орієнтуватися на 2025 рік, то бронювати великодні авіаквитки на 2026 рік слід приблизно 16 січня (якщо виліт планується у Страсну п'ятницю).

За багатьма напрямками туристи останнім часом знаходили найкращі ціни, бронюючи квитки за два-три місяці, але ціни варіювалися. Наприклад, ті, хто відвідав Відень, Прагу, Будапешт або Сідней у квітні 2025 року, купували найдешевші квитки всього за п'ять-шість тижнів до вильоту.

Коли найдешевше бронювати авіаквитки на серпень

Судячи із середніх даних за цей рік, найкращий час для бронювання на кінець літа – вісім тижнів. Однак для окремих напрямків на кшталт Аліканте, Бангкока, Будапешта, Фару та Лансароте у 2025 році вигіднішим було бронювання всього за шість тижнів до вильоту.

Коли найдешевше бронювати авіаквитки на грудень

Початок грудня, як правило, недорогий час для подорожей, але ціни різко зростають на Різдво.

У цьому разі авіаквитки варто купувати трохи раніше, ніж на літо. Згідно з даними за 2025 рік, купівля авіаквитків може бути вигідною приблизно за 11 тижнів до вильоту, хоча терміни можуть варіюватися.

Однак не всі напрямки слідували одній і тій самій схемі – у Будапешті, на Тенерифе і в Малазі найдешевші квитки були доступні всього за вісім тижнів.

Як знайти дешеві авіаквитки

Щоб купити дешеві авіаквитки, насамперед варто визначити, скільки зазвичай коштують квитки за напрямками, які вас цікавлять. Експерти радять починати пошук щонайменше за шість місяців до вильоту, порівнюючи ціни на сайтах на кшталт Google Flights або Skyscanner, а також у конкретних авіакомпаній, які вас цікавлять.

При цьому варто пам'ятати, що найдешевші пропозиції бюджетних авіакомпаній не обов'язково виявляться такими вже й дешевими, якщо ви хочете взяти з собою багаж.

Коли найдешевше літати

Звісно, найдешевше літати в холодну або дощову пору, коли більшість людей не хочуть подорожувати. Наприклад, у випадку з Барселоною, Лісабоном або Севільєю можна добре заощадити, подорожуючи в січні. До того ж, у цей час буде набагато менше туристів.

Однак є й винятки. Дані Skyscanner показали, що найдешевші авіаквитки до Парижа мандрівники знайшли на вересень 2024 року, коли денна температура становить близько 20°C (порівняно з 6°C у січні).

Вересень також виявився найдешевшим місяцем для відвідування різних напрямків із далекими перельотами, включно з Бангкоком, Нью-Делі, Нью-Йорком і Сіднеєм.

Як ще заощадити на відпочинку

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти назвали середу найвигіднішим днем для купівлі авіаквитків. Також найменше шансів заощадити, вилітаючи у вівторок і суботу. А ось на неділю і понеділок навпаки найчастіше пропонуються дешеві авіаквитки.

Крім того, бувалі туристи поділилися кількома корисними порадами, як заощадити на оплаті багажу. Зокрема, тут багато що залежить від правильного пакування речей та оптимального підбору гардероба.

