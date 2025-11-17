Наземні дрони можуть ефективно працювати в тандемі з дронами FPV у складних для останніх умовах.

Густий туман останнім часом перетворився на серйозну перешкоду для українських операторів безпілотників, зокрема, Росія ефективно використала цю погоду для наступу в Покровську. Однак у суботу 93-тя окрема стрілецька бригада заявила, що їй вдалося вирішити цю проблему - за допомогою безпілотних наземних машин.

Як пише Business Insider, бригада використовувала безпілотні наземні машини в селі Русин Яр, що розташоване недалеко від Покровська.

"Скориставшись погодними умовами, а саме густим туманом, противник розвернувся в бік українських позицій, сподіваючись, що наші безпілотники будуть "сліпими". Росіяни не врахували одного: сучасні наземні роботизовані роботизовані розвідувальні комплекси, які під час наступальних операцій супротивника перебували у них у тилу", - йдеться в повідомленні бригади в соцмережах.

Бійці заявили, що безпілотні наземні дрони виявили російські колони в регіоні, що дало змогу задіяти fpv-дрони для придушення наступаючих військ.

Бригада опублікувала відео, на якому, за її словами, БПЛА помітив російську бронетехніку, а також більше ніж десяток відеороликів із БПЛА, що врізаються в техніку і скидають гранати на окремих солдатів:

"Заява 93-ї бригади може вказувати на те, як наземні дрони можуть працювати в тандемі з дронамі FPV у складних для останніх умовах. Ці наземні транспортні засоби бувають різних форм і розмірів і часто використовуються для виконання завдань, які в іншому разі довелося б виконувати піхоті".

Проблема сильного туману

Погана видимість через сильний туман давно є серйозною проблемою для пілотів, які керують безпілотниками в бою, і українські військові регулярно повідомляли Business Insider, що надійного рішення для боротьби з негодою поки не знайдено.

"Туман є туман", - сказав у середу пілот безпілотника з батальйону "Літаючі черепи".

Останнім часом під час війни Росія все більше покладалася на невеликі групи проникнення з двох-трьох солдатів, які пересуваються меншими групами, сподіваючись уникнути виявлення і закріпитися на території України, поступово дозволяючи Москві нарощувати свою бойову присутність у регіоні.

Однак туман дозволив кремлівським військам рушити до Покровська механізованими атаками. Водночас українські військові повідомили ЗМІ цими вихідними, що противник, мабуть, повернувся до своєї звичайної тактики використання невеликих вогневих груп.

Ситуація на фронті

Як писали аналітики ISW, росіяни на фронті намагаються використати ключове слабке місце в обороні ЗСУ - неможливість українських дронів ефективно функціонувати за поганих погодних умов, таких як туман і дощ.

Аналітики підкреслюють: поставки західних традиційних систем, таких як артилерія, мають ключове значення для здатності України побудувати багаторівневу систему оборони, яка не залежить від будь-якого одного типу зброї, що робить її вразливою.

