Підвищення стипендій: в освітянській профспілці відповіли, чи станеться це в 2026 році

У проєкті бюджету на наступний рік на стипендії закладено на півтора мільярда гривень більше, ніж зараз.

У 2026 році може бути збільшення розмірів стипендій, але це станеться у випадку якщо запропоновані суми будуть затверджені в головному кошторисі країни.

Про це сказала в інтерв’ю "Телеграфу" заступниця голови Профспілки працівників освіти й науки України Ольга Чабанюк.

Вона зазначила, що у проекті бюджету на 2026 рік суму видатків на виплату стипендій збільшено в порівнянні з 2025 роком на півтора мільярда, тобто з 5,4 до 6,6 млрд гривень.

"Відповідно, може йтися про перегляд розмірів стипендій. Але остаточні цифри побачимо після ухвалення документа", - наголосила Чабанюк.

При цьому розповіла, що стипендії наразі є двох видів – академічні та соціальні.

"Звичайна" академічна – 2 000 грн/міс, підвищена – 2 900 грн/міс, для технічних спеціальностей – машинобудування, енергетика, гірнича справа, металургія тощо – 2550 та 3711 грн/міс. відповідно. Держава таким чином підтримує ті галузі, які важливі наразі", - сказала Чабанюк.

За її словами, соціальні стипендії для вищих навчальних закладів – 1 180 грн/міс, діти-сироти отримують 4 542 грн/міс (віком від 18 до 23 років) і 4 794 грн/міс (до 18 років).

Вона нагадала, що стипендії призначаються на основі рейтингів, які формуються за результатами іспитів. Додаткові бали нараховуються, зокрема, за перемоги в олімпіадах, написання наукових робіт, участь у різних заходах. За її словами, рішення щодо призначення стипендій не ухвалює якась одна людина, до прикладу декан факультеті чи його заступник, а є стипендіальні комісії, до складу яких входять студенти – представники самоврядування, профспілок.

Чабанюк зазначила, що навчальні заклади не можуть самостійно змінювати розміри стипендій, бо для цього у них немає повноважень. При цьому нагадала, що порядок виплат стипендій регламентовано Постановою Кабміну №1045. За її словами, в державному бюджеті закладаються суми на стипендії з розрахунку виплат 40% студентів, що навчаються за державним замовленням. При цьому нагадала, що колись квота була на рівні 75%, потім її знизили до сьогоднішніх показників. "

Але була пропозиція кілька років тому взагалі лишити стипендії тільки для 15% студентів-бюджетників. Тоді студенти виходили на протести, в Києві була хода від парку імені Тараса Шевченка до будівлі Кабміна і відстояли квоту. І, звісно, що розміри виплат наразі не влаштовують молодь і питання підвищення стипендій порушуються постійно", - наголосила Чабанюк.

Як повідомляв УНІАН, на освіту в 2026 році заплановано виділити 265,4 млрд грн, що на 66,5 млрд грн більше, ніж в поточному році.

Про це йдеться в проекті держбюджету на наступний рік, представленому Кабміном.

Левова частка, 183,9 млрд грн, піде на оплату праці в системі освіти, що передбачає підвищення зарплат вчителів на 50%. Підвищення відбудеться попередньо в два етапи: з першого січня – на 30%, і з першого вересня – ще на 20%.

Окрім того, планується вдвічі підвищити академічні стипендії для 163,8 тис. студентів. На це закладено 6,6 млрд грн.

22 жовтня 2025 року Верховна Рада в першому читанні проголосувала за проект державного бюджету на 2026 рік. Дане рішення підтримали 256 депутатів. Зараз опрацьовується проєкт бюджету для розгляду в другому читанні і ухвалення як закону.

