Раніше вважалося, що на Місяці немає умов, які сприятливі для окислення елементів.

У зразках місячного ґрунту виявили крихітні зерна оксиду заліза, які привезла китайська місія Chang'e-6. Така знахідка змінила уявлення про поверхню Місяця та його магнітні властивості. Про це повідомили вчені у новому дослідженні, передає The Independent.

До цього моменту вважалося, що на Місяці немає умов, які сприятливі для окислення елементів, і що оксиди заліза там практично відсутні. Тому залізо на Місяці було знайдено переважно у відновленому вигляді, без додавання кисню.

Водночас нещодавні дослідницькі місії вказали на поширену присутність магнітного мінералу гематиту, що містить оксид заліза, у високоширотних регіонах Місяця.

"Однак ці мінерали, знайдені в зразках місячного ґрунту, включаючи ті, що були зібрані під час місій NASA "Аполлон", вважалися нестабільними сполуками на поверхні Місяця. Зразки, отримані під час попередньої місії "Чан'е-5", виявили сліди деяких окислених форм заліза в склі, утвореному на місячному ґрунті під впливом інтенсивного тепла і тиску від удару метеорита", - уточнили у виданні.

Ці результати свідчили про те, що локальне окислення металів на Місяці відбувалося під час процесів, які спричинені зовнішніми метеоритами.

"Однак остаточні докази існування на Місяці сильно окислюючих мінералів, таких як гематит, залишалися неясними. Тепер зразки місячного ґрунту, привезені на Землю в червні минулого року китайською місією "Чан'е-6", містять крихітні зерна мінералу гематиту, що є першим таким відкриттям на Місяці", - додали у матеріалі.

Згідно з новим дослідженням, ці мінерали були знайдені у зернах особливих місячних порід, які складаються з фрагментів, злитих під впливом інтенсивного тепла і тиску метеоритних ударів.

"Це відкриття надає достовірні докази присутності Fe2O3 на поверхні Місяця, що ставить під сумнів традиційне уявлення про місячну поверхню", - зауважують вчені у своєму дослідженні.

Наразі дослідники припускають, що ці мінерали утворилися під час великомасштабних метеоритних ударів, які схожі з тими, що були раніше виявлені у басейні Айткен (SPA) на південному полюсі Місяця та в кратері Аполло на зворотному боці Місяця.

Вчені вважають, що під час таких метеоритних ударів багаті киснем мінерали, такі як троїліт та інші сульфіди на Місяці, вивільняли кисень у навколишнє середовище, який потім вступав у реакцію із залізними мінералами, викликаючи їхнє "іржавіння".

Науковці додають, що такі висновки можуть допомогти пояснити походження дивних магнітних аномалій на поверхні Місяця, зокрема у північно-західній частині басейну SPA, які, за словами вчених, досі залишаються маловивченими.

Інші дослідження про космос

Також вчені заявили, що розширення Всесвіту не прискорюється, як вважалося раніше. Зокрема дослідники до цього вважали, що сила, відома як темна енергія, пришвидшує розширення Всесвіту, проте нове дослідження свідчить про те, що воно зовсім не прискорюється, а навпаки.

Крім того, науковці виявили найяскравіший спалах від величезної чорної діри, яка світиться світлом 10 трильйонів сонць. Ці спалахи світла та енергії можуть походити від таких явищ, як заплутані магнітні поля або перебої у нагрітих газових дисках, що оточують чорні діри.

