Спікер парламенту країни заявив, що підтримка Грузії для України не отримує належної відповіді від української влади.

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі виступив із різкою заявою на адресу української влади, звинувативши її у "невдячності" до грузинського народу, передає TV1.

Папуашвілі заявив, що бажає Україні миру, але вважає, що український народ "має бути представлений гідною владою".

"Ми бачимо недружнє ставлення, яке влада України виявляє до грузинського народу. Насамперед, це велика невдячність, яку ми спостерігаємо з боку українського керівництва. Українська влада вже отримувала зауваження в кабінеті одного з президентів про те, що коли тобі надають підтримку, насамперед слід висловлювати подяку та не виявляти невдячність. На жаль, влада Зеленського вирізняється своєю невдячністю по відношенню до грузинського народу", - заявив Папуашвілі.

У своїх заявах спікер також звинуватив Київ у спробах "втягнути Тбілісі в ескалацію з Росією" та згадав про Міхеіла Саакашвілі.

"Спочатку нам таємно прислали Саакашвілі, потім — через заяви Подоляка — намагалися втягнути нас в ескалацію з Росією. Нам говорили з України, що, можливо, і ми могли б прогулятися по різних окупованих регіонах. Так ставляться до грузинського народу", — заявив він.

Папуашвілі також заявив, що проблема нібито полягає у "п’ятій колоні", яка, за його словами, "розмахує прапорами іноземних держав" у Грузії.

"Для них, ймовірно, саме такі люди досі залишаються бажаними лідерами, у тому числі і в Грузії", — сказав він, знову повторивши побажання миру Україні.

Нагадаємо, термін "п’ята колона" використовується для позначення групи людей, які ведуть підривну діяльність усередині країни в інтересах зовнішнього ворога.

Позиція Грузії щодо України

Нагадаємо, що торік у Грузії на парламентських виборах перемогла партія "Грузинська мрія". Цю політичну силу звинувачують у проросійському курсі та у фальсифікаціях під час виборів.

Перемога партії спровокувала масові протести, які були частково придушені силою, уряд розпочав репресії проти невдоволених. На тлі цього відносини офіційного Тбілісі з Заходом різко погіршилися. Зокрема Грузія заявила про замороження переговорів щодо вступу в ЄС.

Водночас США запровадили санкції проти керівника партії "Грузинська мрія", а Європарламент заявив про невизнання чинної грузинської влади.

Потім Велика Британія оголосила про нові санкції, спрямовані проти пов'язаних з Грузією прихильників російського вторгнення в Україну.

Політика Грузії щодо України стала більш різкою з боку правлячої партії. У квітні Грузія різко скоротила терміни безвізового перебування для громадян України. Спочатку українцям дозволялося вільно перебувати в країні на строк до одного року. У 2023 році цей термін збільшили до двох років, а ще через рік - до трьох років.

Згодом стало відомо, що Росія і Грузія облаштували на спільному кордоні "підвал" для громадян України, яких обидві країни не хочуть пускати на свою територію.

