НАБУ вже направляло запити до Служби фінмоніторингу щодо руху цих коштів та підозрілих транзакцій.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) фіксує проблеми з відстеженням коштів, повʼязаних з українськими оборонними закупівлями. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань економічної безпеки.

"Ми вже бачимо певні проблеми з відстеженням коштів, пов'язаних якраз з оборонними закупівлями. Ці проблеми вже доволі тривалий час у нас існують з лютого 2025 року, одразу як ми почали активно працювати саме в напрямку оборони", - сказав Кривонос.

За його словами, НАБУ направляло до Служби фінансового моніторингу один за одним кілька запитів щодо руху коштів і підозрілих транзакцій, які "будуть стосуватись "Карлсонів", "Шугарів" й інших учасників цієї злочинної організації".

"Вони не всі ідентифіковані на даний час. Ми сподіваємося, що ми всіх ідентифікуємо", - додав директор НАБУ.

Що відомо про корупційну схему в енергетиці

Як писав УНІАН, НАБУ та САП провели операцію під назвою "Мідас" із викриття злочинної організації, що діяла у сфері енергетики. Тоді детективи прийшли з обшуками в "Енергоатом" і до міністра юстиції Галущенка.

У корупційній схемі були залучені високопосадовці, політики та бізнесмени. Через корупційну схему здійснювався вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема "Енергоатом".

Так злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

На тлі викриття корупції у галузі енергетики президент України Володимир Зеленський вирішив вивести зі складу РНБО України міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

