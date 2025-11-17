З 15 листопада заявки на отримання допомоги подали 5 млн українців.

Кошти за програмою "Зимова підтримка" у розмірі 1 тисячі гривень надійдуть українцям, що подали заявки, протягом 10 днів. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, вже 5 мільйонів українців подали заявку на 1000 грн в межах програми "Зимова підтримка", зокрема 951 613 заявки подано на дітей.

"Використати їх можна буде на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів харчування українського виробництва, крім підакцизних, книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги", - написала прем'єрка у Telegram.

Свириденко нагадала, що подати заявку можна до 24 грудня.

"Зимова підтримка" - що відомо

З 15 листопада розпочався прийом заявок в "Дії" на виплату грошової допомоги в рамках програми "Зимова підтримка". Кожен громадянин, що перебуває на території України, може отримати одноразову виплату в сумі 1000 грн, в тому числі батьки можуть отримати кошти на дітей.

Гроші нараховуються на картку "Національний кешбек", їх можна витратити на визначений перелік товарів, зокрема, комунальні послуги, ліки, продукти українського виробництва, книги та донати на благодійність.

Як писав УНІАН, в перший день подачі заявок, 15 листопада, "Дія" не витримала навантаження і реєстри працювали нестабільно, зокрема, чимало користувачів скаржилися на помилку при вході у застосунок. Тоді в "Дії" нагадали, що послуга працюватиме до 24 грудня, і всі охочі встигнуть подати заявки на отримання зимової підтримки.

