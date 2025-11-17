РФ атакувала енергетику 5 областей: де найгірша ситуація зі світлом

Як зазначили у Міненерго, на пошкоджених об’єктах тривають відновлювальні роботи.

РФ атакувала енергетичні об’єкти в 5 областях, внаслідок чого є знеструмлені споживачі, повідомляє Міненерго.

Як зазначили в енергетичному відомстві, ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської, Одеської та Донецької областей.

"На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи", - додали у відомстві.

У Міненерго також нагадали, що 17 листопада у більшості регіонів України до кінця доби будуть почергово відключати світло. В цей же час промисловість має зменшити споживання електроенергії до визначеного ліміту, оскільки будуть діяти графіки обмеження потужності.

У міністерстві також нагадали, що про зміни графіках віключення чи їхнє скасування можна дізнатися на сторінках відповідних обленерго.

Як уточнили в Ізмаїльській районній державній адміністрації, ворог атакував енергетичну та портову інфраструктуру району.

"Внаслідок атаки в місті Ізмаїл та селі Броска частково відсутнє електропостачання", - зазначається у повідомленні.

Очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус додає, що безпілотники влучили в два об’єкти енергетичної інфраструктури.

"На одному із них виникла пожежа. Частина населених пунктів зараз без світла. Фахівці працюють, щоб заживити абонентів", - зауважив він.

Зі свого боку, начальник Харківської ОВА Олег Синегубов зазначає, що внаслідок ворожої атаки було, зокрема пошкоджено електромережі міста Ізюм.

Атаки РФ на енергетику

З настанням осені РФ активізувала атаки на енергосистему України. Зокрема, 14 листопада Росія масовано атакувала Київ та область дронами і ракетами. За даними поліції, у Києві внаслідок російського удару постраждали приблизно 30 житлових будинків у Дніпровському, Подільському, Шевченківському, Солом’янському, Голосіївському, Святошинському, Дарницькому, Деснянському та Оболонському районах.

За даними президента України Володимира Зеленського, в цей день ворог запустив по Україні 430 дронів та 18 ракет.

15 листопада ворог вчергове атакував багатостраждальну Чернігівщину. Внаслідок цього низка населених пунктів у Ніжинському та Прилуцькому районах знеструмлена.

