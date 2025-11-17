На детективів тиснуть: голова НАБУ розповів нові подробиці справи 'Мідас'

В НАБУ анонсували нові викриття в справі щодо корупції в енергетиці.

Антикорупційні органи зазнають тиску за свої розслідування, а затримка публікації нових матеріалів щодо корупції в енергетиці викликана тим, що за час розслідування антикорупційні органи отримали певну кількість матеріалів, яка потребує обробки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань економічної безпеки.

"Ми продемонстрували частину записів, які стосуються окремих епізодів вчинення злочину цією злочинною організацією. Ми не зупинилися, і питання зараз не в публікації окремих плівок, а встановленні всіх обставин і вчинення всіх злочинів, у тому числі звідки й з яких сфер приходили кошти в цю "мийку" і кому вони видавалися", - сказав Кривонос.

За його словами, під час обшуків і первинних слідчих дій детективи отримали доступ до певного масиву матеріалів: цифрових носіїв, телефонів, первинної бухгалтерської документації.

"Тепер слідчим і детективам Національного антикорупційного бюро потрібно проаналізувати в повному обсязі і надати оцінку. Тобто зараз стоїть питання не публікації окремих розмов, а стоїть питання встановлення всіх обставин і вчинення злочину", - зазначив директор НАБУ.

Крім того, Кривонос відмітив, що на НАБУ чинять тиск, зокрема через спроби стеження за детективами бюро та використання "діри" у державних реєстрах.

"Працівники інших правоохоронних органів "серфять" по наших ухвалах і дивляться у реєстрі, на кого ми обшуки попросили. Або суддя якогось регіонального суду може спокійно зайти і передивитися ухвали ВАКС. Ми про це неодноразово просили. Закрийте діру", - сказав Кривонос.

Він також пообіцяв публікувати інформацію про кожну спробу саботувати розслідування.

"Про кожну спробу саботувати нас на етапі (розслідування - УНІАН), ми будемо публікувати відповідну інформацію", - додав Кривонос.

Корупційна схема в енергетиці - що відомо

Як писав УНІАН, 10 листопада НАБУ та САП провели операцію під назвою "Мідас" із викриття злочинної організації, що діяла у сфері енергетики.

В НАБУ зазначили, що у корупційній схемі були задіяні високопосадовці, політики та бізнесмени. Через корупційну схему здійснювався вплив на стратегічні державні підприємства, зокрема "Енергоатом".

Пізніше в НАБУ оприлюднили частину записів у масштабній корупційній справі в енергетиці. На аудіозаписах підозрювані особи обговорюють корупційні схеми. Схема отримала назву "Шлагбаум".

Так. злочинна організація систематично отримувала неправомірну вигоду від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів.

14 листопада президент України Володимир Зеленський вирішив вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України міністерку енергетики Світлану Гринчук та міністра юстиції Германа Галущенка.

