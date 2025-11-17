Минулого місяця автопарк нашої країни поповнили 13,8 тис. бензинових легковиків (на 43% більше, ніж торік). Про це повідомили в "УкрАвтопромі".
Із загальної кількості 2,3 тис. одиниць становили нові авто (+9%), тоді як решта 11,5 тис. - вживані (+52%).
Серед нових бензинових машин найбільшим попитом користувався компактний кросовер Hyundai Tucson, тоді як на другій позиції опинився середньорозмірний SUV Škoda Kodiaq.
Загалом українці в черговий раз довели, що саме кросовери їх цікавлять найбільше.
ТОП-5 нових автомобілів з бензиновими ДВЗ:
- Hyundai Tucson - 214 одиниць;
- Škoda Kodiaq - 127;
- Mazda CX-5 - 121;
- Škoda Octavia - 118;
- Renault Duster - 111.
Якщо казати про імпортовані вживані бензинові автомобілі, то тут лідером доволі передбачувано виявився добре відомий багатьом Volkswagen Golf.
На другій позиції опинилася ще одна модель популярного німецького автовиробника - Volkswagen Tiguan. Третю посів компактний кросовер Audi Q5.
ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових легковиків:
- Volkswagen Golf - 751 одиниця;
- Volkswagen Tiguan - 662;
- Audi Q5 - 625;
- Nissan Rogue - 583;
- Audi A4 - 363.
Український авторинок - інші новини
Раніше стало відомо, що минулого місяця автопарк України поповнили 6 тисяч автомобілів із дизельними двигунами. Серед нових моделей найбільшим попитом користувався Renault Duster.
Також повідомлялося, що в жовтні український автопарк поповнили понад 3 тис. гібридних легкових авто (HEV i PHEV). Якщо казати про нові авто, то найбільш популярним виявився кросовер Toyota RAV4.