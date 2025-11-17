Серед нових бензинових авто найбільшим попитом користувався компактний кросовер Hyundai Tucson.

Минулого місяця автопарк нашої країни поповнили 13,8 тис. бензинових легковиків (на 43% більше, ніж торік). Про це повідомили в "УкрАвтопромі".

Із загальної кількості 2,3 тис. одиниць становили нові авто (+9%), тоді як решта 11,5 тис. - вживані (+52%).

Серед нових бензинових машин найбільшим попитом користувався компактний кросовер Hyundai Tucson, тоді як на другій позиції опинився середньорозмірний SUV Škoda Kodiaq.

Загалом українці в черговий раз довели, що саме кросовери їх цікавлять найбільше.

ТОП-5 нових автомобілів з бензиновими ДВЗ:

Hyundai Tucson - 214 одиниць;

Škoda Kodiaq - 127;

Mazda CX-5 - 121;

Škoda Octavia - 118;

Renault Duster - 111.

Якщо казати про імпортовані вживані бензинові автомобілі, то тут лідером доволі передбачувано виявився добре відомий багатьом Volkswagen Golf.

На другій позиції опинилася ще одна модель популярного німецького автовиробника - Volkswagen Tiguan. Третю посів компактний кросовер Audi Q5.

ТОП-5 імпортованих вживаних бензинових легковиків:

Volkswagen Golf - 751 одиниця;

Volkswagen Tiguan - 662;

Audi Q5 - 625;

Nissan Rogue - 583;

Audi A4 - 363.

