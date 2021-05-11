Шалені затори спостерігаються на всіх дорогах до центру столиці.

У перший робочий день тижня після тривалих травневих вихідних у Києві на дорогах утворилися неабиякі затори. Тисячам автовласників та пасажирів наземного транспорту доводиться довго діставатися офісів.

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Як свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, дуже складною є ситуація на заїздах до міста на Правому березі. На Лівому бурезі проїзд ускладнено в районі мостів. Шалені затори спостерігаються також на всіх дорогах до центру столиці.

Так, на правому березі "стоять" Набережне шосе і Велика Окружна Дорога. Окрім того, рух ускладнено на вулиці Хрещатик та на Володимирському узвозі. Також "червоні" проспекти: Голосіївський, В'ячеслава Чорновола, Перемоги та Степана Бандери.

Тим часом на лівому березі помітні несуттєві затори на вулиці Центральній, Дарницькій площі і бульварі Перова. "Стоїть" проспект Романа Шухевича. Ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектом Миколи Бажана і на Броварському проспекті.

На мостах Метро і Південному рух ускладнено в напрямку правого берега.

Рух у місті вкрай ускладнився через аварії, які трапилися на головних транспортних артеріях. Також ситуацію погіршує посилений трафік, притаманний для години пік.

Детально про ситуацію на дорогах можна дізнатися на Google-карті

Ситуація на дорогах України: що варто знати

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Автор: Вікторія Гордієнко