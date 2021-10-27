Президент направив відповідну петицію до Кабміну, РНБО та СБУ.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію про заборону гастролей російських діячів культури.

Як повідомляється на сайті глави держави, Зеленський зауважив, що Мінкульт складає перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, на підставі звернень Ради нацбезпеки і оборони, Служби безпеки чи Нацради з питань телебачення і радіомовлення.

Крім того, українським законодавством, а саме статтями 3 та 3-1 закону про гастролі в Україні, визначені обмеження при проведенні гастрольних заходів та встановлено особливості організації і проведення гастрольних заходів, учасниками яких є громадяни держави-агресора.

Зокрема, забороняється проведення гастрольного заходу, учасником якого є особа, внесена до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці.

Читайте такожВенедіктова виступила проти дозволу на носіння короткоствольної вогнепальної зброїЗаконом також встановлено, що не допускається проведення гастрольних заходів, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України.

У відповіді також йдеться, що, відповідно до закону, СБУ розглядає та надає організатору гастрольного заходу відповідь на запит про наявність або відсутність законних підстав для недопущення громадянина держави-агресора до участі у гастрольному заході.

Крім того, за законом про телебачення і радіомовлення телерадіоорганізації не мають права розповсюджувати програми і передачі, одним з учасників яких є особа, внесена до вищезгаданого переліку.

"З урахуванням викладеного, з метою забезпечення безпеки України, захисту національних інтересів та національного культурного простору, мною надіслано петицію прем’єр-міністрові Д.Шмигалю, секретарю РНБО О.Данілову та голові СБУ І.Баканову з проханням доручити відповідно до компетенції опрацювати внесені пропозиції", - зазначив президент.

Крім того, Зеленський закликав їх проаналізувати стан дотримання вимог відповідного законодавства, зокрема закону "Про гастрольні заходи в Україні" у частині проведення гастролей, учасниками яких є громадяни держави-агресора, та опрацювати питання щодо удосконалення системи їх організації та проведення, посилення відповідальності за порушення вимог вказаного закону.

Петиція Кондратюка: що відомо

21 вересня шоумен Ігор Кондратюк зареєстрував на сайті президента петицію про заборону гастролей російських діячів культури до повернення Криму в склад України та відновлення контролю України над своїми східними кордонами. Кондратюк допускає виключення лише для тих російських представників культури, які публічно виступили проти російської агресії.

Автор: Антоніна Доломанжи