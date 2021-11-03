Заборона необхідна з міркувань національної безпеки України, пояснює автор петиції.

Відомий громадський активіст та популярний політичний YouTube-блогер Сергій Стерненко створив петицію з пропозицією заборонити в’їзд на територію України громадянам країни-агресора Росії.

Відповідний документ з’явився у доступі на сайті Офісу президента.

Стерненко пояснив, що заборона необхідна з міркувань національної безпеки в умовах збройної агресії на Донбасі та окупації Криму.

"Прошу президента України з метою захисту громадян України та національної безпеки держави в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України ініціювати запровадження заборони для громадян РФ на відвідування території України або запровадження візового режиму", – йдеться у тексті петиції.

Читайте такожУ Чернівцях "антивакцинатори" вийшли на пікет під ОДА (фото)Документ з’явився на сайті 2 листопада і за добу набрав уже 10 837 голосів (станом на 15:00 3 листопада) з 25 тисяч необхідних. Всього збір голосів триватиме ще 91 день.

Наразі в Україні вже існують обмеження на в’їзд для росіян, проте вони стосуються тільки тих громадян, що незаконно відвідували анексований Крим, окупований Донбас, брали участь у незаконних збройних формувань "ЛДНР" або відкрито підтримували збройну агресію Росії проти України.

Раніше з пропозицією заборонити гастролі в Україні усіх російських виконавців звертався український продюсер Ігор Кондратюк.

Після того, як ініціатива Кондратюка набрала необхідну кількість голосів, президент Володимир Зеленський переадресував її до СБУ й РНБО.

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Автор: Яна Ставська