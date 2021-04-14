Перед будівлею Київської адміністрації зібралися кілька десятків людей.

Активісти руху "SaveФОП" влаштували акцію протесту під будівлею КМДА в Києві. Підприємці вимагають зняття карантинних обмежень на роботу для малого бізнесу.

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Фото з акції опублікував у Facebook лідер руху " SaveФОП" Сергій Доротич. На них можна бачити, що перед будівлею зібралися кілька десятків людей. Активісти принесли транспаранти, на яких написано, що "влада і олігархи знищують малий бізнес".

Локдаун в Києві

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено локдаун. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецпропусками. Обмеження мають діяти до 16 квітня.

Обмеження стосуються також роздрібної торгівлі промтоварами, роботи розважальних закладів, кафе і ресторанів, ТРЦ та іншого.

Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори.

Графік руху столичного метро змінили через локдаун.

Мер Києва Віталій Кличко допустив продовження жорсткого карантину в Києві до 10 травня.

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Автор: Дмитро Захаров