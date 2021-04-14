Акція "ФОПів" в Києві / Facebook, Сергій Доротич

Активісти руху "SaveФОП" влаштували акцію протесту під будівлею КМДА в Києві. Підприємці вимагають зняття карантинних обмежень на роботу для малого бізнесу. 

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Фото з акції опублікував у Facebook лідер руху " SaveФОП" Сергій Доротич. На них можна бачити, що перед будівлею зібралися кілька десятків людей. Активісти принесли транспаранти, на яких написано, що "влада і олігархи знищують малий бізнес".

Facebook, Сергій Доротич
Facebook, Сергій Доротич

Локдаун в Києві

  • З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено локдаун. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецпропусками. Обмеження мають діяти до 16 квітня. 
  • Обмеження стосуються також роздрібної торгівлі промтоварами, роботи розважальних закладів, кафе і ресторанів, ТРЦ та іншого.
  • Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори. 
  • Графік руху столичного метро змінили через локдаун. 
  • Мер Києва Віталій Кличко допустив продовження жорсткого карантину в Києві до 10 травня.

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Автор: Дмитро Захаров