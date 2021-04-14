Акція "ФОПів" в Києві / Facebook, Сергій Доротич
Активісти руху "SaveФОП" влаштували акцію протесту під будівлею КМДА в Києві. Підприємці вимагають зняття карантинних обмежень на роботу для малого бізнесу.
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Фото з акції опублікував у Facebook лідер руху " SaveФОП" Сергій Доротич. На них можна бачити, що перед будівлею зібралися кілька десятків людей. Активісти принесли транспаранти, на яких написано, що "влада і олігархи знищують малий бізнес".
Facebook, Сергій Доротич
Facebook, Сергій Доротич
Локдаун в Києві
- З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено локдаун. Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури та за спецпропусками. Обмеження мають діяти до 16 квітня.
- Обмеження стосуються також роздрібної торгівлі промтоварами, роботи розважальних закладів, кафе і ресторанів, ТРЦ та іншого.
- Обмеження спровокували в столиці транспортний колапс. Ціни на таксі злетіли, а на дорогах виникли великі затори.
- Графік руху столичного метро змінили через локдаун.
- Мер Києва Віталій Кличко допустив продовження жорсткого карантину в Києві до 10 травня.
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