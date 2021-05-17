Під Києвом у місті Буча протестувальники перекрили Варшавську трасу (М-07 Київ - Ковель - Ягодин) в місті Буча, виступаючи проти забудови іншого міста-супутника столиці - Ірпеня.
Про це повідомляється на сторінці "Рятуй Ірпінь" у Facebook.
Люди з плакатами ходить по пішохідному переходу біля ресторану "Отаманша" на вулиці Шевченка. На місці чергують правоохоронці, які блокуванню руху не заважають.
Через протестну акцію на місці й сусідніх вулицях утворилися затори, про що свідчать дані Google Maps.
Основні причини сьогоднішньої акції були оприлюднені в спільноті напередодні. Людей обурює активна забудова Ірпеня, яка, за їх даними спричинила наступне:
- населення Ірпеня за останні роки виросло більш ніж вдвічі;
- щоденні затори;
- щоденні перебої з електрикою;
- відсутність місць у садках та школах.
Метою акцію протестувальники назвали "привернення уваги всієї України до ірпінських феодалів".
Відео з місця події:
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