Люди виступають проти забудови міста Ірпінь.

Під Києвом у місті Буча протестувальники перекрили Варшавську трасу (М-07 Київ - Ковель - Ягодин) в місті Буча, виступаючи проти забудови іншого міста-супутника столиці - Ірпеня.

Про це повідомляється на сторінці "Рятуй Ірпінь" у Facebook.

Люди з плакатами ходить по пішохідному переходу біля ресторану "Отаманша" на вулиці Шевченка. На місці чергують правоохоронці, які блокуванню руху не заважають.

Через протестну акцію на місці й сусідніх вулицях утворилися затори, про що свідчать дані Google Maps.

Основні причини сьогоднішньої акції були оприлюднені в спільноті напередодні. Людей обурює активна забудова Ірпеня, яка, за їх даними спричинила наступне:

населення Ірпеня за останні роки виросло більш ніж вдвічі;

щоденні затори;

щоденні перебої з електрикою;

відсутність місць у садках та школах.

Метою акцію протестувальники назвали "привернення уваги всієї України до ірпінських феодалів".

Відео з місця події:

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Автор: Юрій Годован