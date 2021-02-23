Кореспондент ТСН Мирослав Ганущак розповість, як непродумані комунальні рішення в цілях економії призводять до неочікуваних наслідків

22 лютого о 19.30 в ефірі ТСН на телеканалі «1+1» відбулася прем'єра спецпроекту «Підняти градус» про наслідки непродуманого переходу на індивідуальне опалення та результати такої «економії» для цілих населених пунктів. У циклі - 5 яскравих комунальних історій з усієї України - про непродумані локальні комунальні рішення, що призвели або до успіху, або до великих проблем.

Автором спецпроекту став корреспондент ТСН Мирослав Ганущак. Зокрема, на прикладі рідного міста Калуш він покаже, які проблеми можуть виникнути по всій Україні через безсистемний перехід на індивідуальне опалення. 70% калушан самовільно відмовилися від послуг центральної котельні, через що решту мешканців вже примусово позбавлять центрального опалення, змушуючи власним коштом встановлювати газові чи електричні котли в кожну квартиру.

Журналіст знайшов низку міст та містечок, що живуть без центрального опалення довгі роки і замість бажаної економії здобули купу комунальних проблем. Зокрема, глядачі дізнаються, чому через холодні підвали та горища замерзає каналізація, горять електромережі, тече дах, та як не допустити цього у власній оселі.

ТСН покаже яскравий приклад комунального марнотратства, коли 8-кілометрова труба опалює повітря і втрачає 60-80% тепла дорогою до житлових будинків. Журналісти провели власне розслідування і з'ясували, хто врешті заплатить за перевитрати.

Разом з тим, ТСН продемонструє і вдалі приклади самоорганізації мешканців, у яких вийшло модернізувати багатоквартирні будинки та зменшити платіжки.

За словами заступника директора департаменту з нових форматів Ольги Кашпор, мета спецпроекту - допомогти наперед побачити проблеми та оцінити плюси і мінуси переходу на індивідуальне опалення.

«У питаннях економії тепла чи зменшення вартості опалення не може бути індивідуального рішення, воно завжди має бути узгоджене, колективне, як мінімум, на рівні будинку, а ще краще на рівні міста. Люди здебільшого вважають, що їхня відповідальність закінчується на порозі їхньої квартири: головне, щоб тобі було тепло і в тебе була менша платіжка. Не відмовляючись від цієї мети, треба розуміти, що такі рішення як індивідуальне опалення ухвалюються колективно. Шлях до справжньої економії та розумного господарювання тільки один - він довгий, нудний, часом болісний - і починається зі створення ОСББ», — розповідає Ольга Кашпор.

Дивіться спецпроект «Підняти градус» щодня у вечірньому випуску ТСН о 19.30 на «1+1».

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Автор: УНІАН