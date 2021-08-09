Він зв'язався з матір'ю дівчаток.

Закарпатські поліцейські розшукали чоловіка, якого запідозрили у спробі викрадення дівчат у місті Виноградів.

Про це повідомляють у поліції Закарпатської області.

Раніше місцева мешканка заявила, що водій "Opel" намагався викрасти її дітей, пропонуючи їм морозиво.

Поліцейські опитали можливих очевидців, перевірили записи камер відеоспостереження і знайшли цього чоловіка.

Читайте також16-річна продавчиня кавунів три дні в реанімації після ДТП під ОдесоюЗ'ясувалося, що він працює торговим агентом фірми з продажу морозива.

За його словами, наприкінці робочого дня у нього залишилося морозиво, тому він почав пригощати ним місцевих дітей.

Чоловік запевняє, що злих намірів у нього не було. Поліцейські продовжують перевірку за цим фактом.

Жінка, яка звинуватила його, розповіла ТСН, що чоловік з нею зв'язався і перепросив.

"Він приїхав на кладовище запалити свічку знайомому. Все добре. Поліція відреагувала, чоловіка допитали. Справа закривається, бо він не хотів зробити нічого поганого", - розповіла Діана Мокар.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська