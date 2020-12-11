За місяць ділки заробляли до 500 тис. грн.

У Києві викрили групу осіб, які виготовляли нарковмісні лікарські засоби та збували їх через поштові відправлення.

Читайте такожВ Україні аномальний попит на антибіотики - МОЗ розглядає можливість заборони експортуПро це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Встановлено, що ділки підробляли пігулки та видавали їх за лікарські засоби, які у своєму складі містять психотропну речовину – сибутрамін. У подальшому вони збували підроблені пігулки через Інтернет за допомогою кур’єрської доставки.

За попередніми підрахунками, місячний прибуток зловмисників складав близько 500 тис. грн.

«У ході контролю за вчиненням злочину здійснено чотири оперативні закупки вказаних лікарських засобів, які після проведення експертного дослідження виявились підробленими, та не містили в собі психотропної речовини – сибутрамін», - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели 11 санкціонованих обшуків на території м. Києва та Київської області, під час яких вилучили майже 200 тис. підроблених пігулок, виробниче устаткування, фасувальний матеріал для готової продукції, чорнові записи та інші речові докази.

Вартість вилученої продукції перевищує 4 млн грн. Нині триває розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 307 КК України. За всіма вилученими пігулками призначено експертизи, за результатом яких буде вирішено подальша кваліфікація злочину.

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Автор: Тамара Отовська