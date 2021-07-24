Зловмисник контролював діяльність етнічних злочинних груп на території Одеської та Миколаївської областей.

"Кримінального авторитета" зі списку РНБО депортують з України до Молдови.

Зловмисник контролював діяльність етнічних злочинних груп на території Одеської та Миколаївської областей, повідомляє прес-служба Національної поліції.

Згідно з даними слідства, 38-річний молдован контролював незаконну діяльність етнічних злочинних груп, які займалися майновими злочиннами на території Миколаївської та Одеської областей.

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"Аби позбавити "кримінального авторитета" можливості здійснювати злочинний вплив на своїх "підлеглих", оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції спільно з працівниками Державної міграційної служби примусово повернули до Молдови", - сказано у повідомленні.

38-річному злочинцю заборонили в’їзд на територію України.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня РНБО ухвалила рішення про санкції проти 138 юридичних та 674 фізичних осіб, серед них пов'язані з агресією Російською Федерацією проти України та "злодії в законі".

Десятьох "кримінальних авторитетів" із санкційного списку РНБО вже повернули до країн їхнього походження.

Автор: Олег Давигора