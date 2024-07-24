Встановлено, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувалися без залучення необхідних фахівців.

За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблені висновки, що технічною причиною руйнування тунелю метро у Києві стала його неналежна експлуатація.

Як зазначається у повідомленні в Telegram-каналі Київської міської прокуратури, вона має результати експертизи, які спростовують заяви Комунального підприємства "Київський метрополітен" про начебто неякісне будівництво тунелів між затопленими станціями.

У прокуратурі зазначили, що проаналізувавши відомості, викладені в публікації офіційного порталу Київської міської ради Київської міської державної адміністрації, повідомляють, що в рамках досудового розслідування, яким встановлюються причини підтоплення тунелів між станціями метро "Деміївська" - "Либідська", стороною обвинувачення було проведено низку необхідних експертиз.

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"За результатами комісійної будівельно-технічної експертизи зроблені висновки про те, що технічною причиною руйнування тунелю метро стала його неналежна експлуатація. Проведеною експертизою досліджено якість будівництва тунелю, порушень та будь-яких відхилень, які призвели до розгерметизації даного тунелю, не встановлено", - наголошується у повідомленні.

Також встановлено, що заходи з усунення потрапляння води в тунель виконувалися у період з березня 2011 року по грудень 2023 року без залучення фахівців науково-дослідних інститутів, метробуду, проектних та інших організацій або окремих фахівців, які б встановили причини пошкоджень та надали рекомендації щодо їх усунення.

"Інформуємо, що посадові особи КП "Київський метрополітен" не надавали результатів жодних експертиз, чи інших документів, на яких ґрунтуються їхні заяви про неякісні проектні рішення під час будівництва тунелю між станціями метро та начебто виявлені відхилення від проектних рішень при будівництві тунелю, що начебто і призвело до підтоплення", - зауважується у повідомленні.

У прокуратурі також звертають увагу на те, що в повідомленні КП "Київський метрополітен" сказано, що "результати проведених досліджень на цей час дооформлюються", водночас у січні 2024 році "в КМДА заявили, що отримали перші попередні висновки від Науково-дослідної судово-експертної установи".

"Однак, навіть на запити слідства, посадовцями КП "Київський метрополітен" та КМДА вказані висновки не надані до органу досудового розслідування", - зазначили в прокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, через потребу термінового ремонту на перегінному тунелі між станціями "Деміївська" та "Либідська" з 9 грудня рух потягів Оболонсько-Теремківською лінією метро відбувається між станціями "Героїв Дніпра" та "Либідська". Рух на відрізку між "Либідською" та "Деміївською" довелося повністю зупинити до завершення робіт.

У КМДА заявляли, що відновлювальні роботи перегінного тунелю "Деміївська" - "Либідська" тривають. Відновити рух поїздів "синьою" лінією метро планують до кінця літа 2024 року.

23 липня у поліції повідомили, що правоохоронні органи зібрали докази протиправних дій посадовців столичної підземки, що призвели до розгерметизації та тріщин у стінах тунелю між станціями метро "Деміївська" та "Либідська".

Зазначається, зокрема, що протягом кількох років фігуранти, які безпосередньо відповідають за проведення обстежень технічного стану споруд метрополітену, приховували факти критичного стану ділянки метрополітену.

Так, 23 липня на підставі отриманих у ході досудового розслідування доказів виконуючому обов’язки начальника та начальнику служби колії, тунельних споруд і будівель комунального підприємства було повідомлено про підозру. Їм інкримінують службову недбалість (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу).

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