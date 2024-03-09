Міноборони наразі активно масштабує рекрутингові центри по всій країні.

Уповноважений представник Міністерства оборони України з питань рекрутингу Олексій Бежевець заявив, що наразі в Україні є п’ять способів добровільно долучитися до армії.

Одним зі способів долучитися до Збройних сил України Бежевець назвав рекрутингові центри, які Міноборони наразі активно масштабує, розповів він ефірі програми Радіо Свобода "Свобода.Live".

"Перший у нас є у Львові. До кінця цього місяця ще кілька відкриється, і найближчим часом ми хочемо охопити всі великі міста України", – зазначив Бежевець.

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Він стверджує, що за місяць до рекрутингового центру у Львові звернулось близько трьох сотень осіб.

"Ми вважаємо, що, оскільки це пілот і вперше Міністерство оборони таке зробило, то це безперечно успіх", – пояснив представник Міноборони.

Відкриття рекрутингового центру Міноборони у Львові

У лютому Міністерство оборони України спільно з міською радою Львова запустили пілотний проєкт – Центр рекрутингу української армії, де можна дізнатися всю актуальну інформацію про вакансії у ЗСУ, поспілкуватися з представниками бригад та обрати бажану професію у війську. У мерії Львова запевнили, що Центр не матиме відношення до структур ТЦК, а самі рекрутери – не є військовослужбовцями. Тож там не вручатимуть повісток, а лише надаватимуть консультації.

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