Жінка повністю змінила свої свідчення через три роки після трагедії.

У Дніпропетровській області потерпіла Вікторія Кригіна просить скасувати вирок у справі школяра Валентина Земцова, який три роки тому вчинив подвійне вбивство.

Читайте такожОдесита, який підпалив будинок разом зі своєю колишньою, засудили до 14 років в'язниціПро це йдеться у сюжеті ТСН.

Зазначається, що жінка – єдина потерпіла, що дивом вижила. Вона повністю змінила свої свідчення через три роки після трагедії.

«За даними слідства, п'яний школяр із ножем вдерся до будинку сусідів та вбив 30-річного господаря та його 4-річну дитину. Жінка дивом вціліла. Сьогодні в суді вона заявила: Земцов захищав її від нападу чоловіка», – говориться у сюжеті.

Подвійне вбивство: подробиці

Пізно ввечері 10 березня 2018 року у м. Павлоград Дніпропетровської області 18-річний хлопець прийшов до будинку сусідів, де завдав численні ножові поранення чоловіку, вагітній жінці та їхній малолітній дитині.

Від отриманих ножових поранень 30-річний батько та 4-річний син загинули.

35-річна вагітна жінка отримала численні ножові поранення та була доставлена до лікарні.

На початку листопада 2019-го Амур-Нижньодніпровський суд Дніпра засудив Валентина Земцова до довічного позбавлення волі.

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Автор: УНІАН