Йдеться про представника окупаційної "виборчої комісії", якого уже взято під варту.

Служба безпеки України під час стабілізаційних заходів затримала у Херсоні колаборанта, який "вибивав голоси" за приєднання регіону до РФ.

Затриманий був представником "виборчої комісії", яку загарбники створили під час захоплення обласного центру Херсонщини, повідомляє СБУ.

Наголошується, що ця псевдоустанова виконувала завдання кремля щодо організації і проведення незаконного референдуму щодо нібито приєднання тимчасово окупованого регіону до РФ.

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"Затриманий СБУ колаборант збирав "голоси" для фейкового плебісциту. Для цього обходив квартири багатоповерхівок в одному з мікрорайонів міста і закликав людей "проголосувати" за кремлівський проект. У разі незгоди, зловмисник погрожував громадянам фізичною розправою і кликав "на допомогу" озброєних окупантів, які "чергували" біля під’їзду", - розповіли у відомстві.

Оформлені під дулами автоматів "бюлетені" колаборант передавав до місцевої окупаційної адміністрації для подальшої фальсифікації результатів фейкових "виборів".

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав загарбників і пішов з ними на співпрацю.

За це його призначили на "посаду" із грошовим "утриманням" коштом агресора.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, участь в організації та проведенні незаконних виборів та/або референдумів на тимчасово окупованій території, вчинена за змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до 10 років ув’язнення.

Суд обрав колаборанту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше під час стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні співробітники СБУ знайшли засекречені документи ФСБ Росії, у яких містилася інформація про агентів-колаборантів. Серед вилученого: власноруч написані "зобов’язання" агентів про конфіденційне співробітництво з ФСБ; справи агентурного вивчення; повідомлення агентів про результати виконання ворожих завдань; "протоколи обшуків" у помешканнях херсонців.

Звільнення Херсона від російських окупантів

Росія захопила значну частину Херсонської області разом із обласним центром на початку повномасштабного вторгнення. Українські військові наприкінці літа почали контрнаступ на південному напрямку і планомірно звільняли населені пункти області на правому березі Дніпра.

Уже 9 листопада в російському Міноборони заявили, що їхні окупаційні війська залишають Херсон і правобережжя області.

Українські військові зайшли до Херсона 11 листопада. Президент Володимир Зеленський назвав цей день історичним, оскільки Україна повертає собі Херсон. Уже 14 листопада Зеленський відвідав Херсон і зустрівся з українськими військовими, котрі звільняли місто. Також над Херсоном офіційно замайорів український прапор.

Тим часом у Херсонській облраді повідомили, що на лівому березі області російські загарбники продовжують грабувати та фурами вивозити приватне та державне майно до Росії. Настрої в окупантів на лівому березі Херсонщини не просто панічні, вони вже бачать, що програли цю війну, зазначив заступник голови облради Юрій Соболевський.

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