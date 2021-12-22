Правоохоронці Дніпра вразили користувачів добрим вчинком.

В Україну прийшли морози, а поліцейські Дніпропетровської області на власному прикладі показали, як можна допомогти безпритульним тваринам, які страждають від холодів та не можуть знайти теплий прихисток. Копи врятували собаку з заледенілими лапами та стали героями мережі.

Про добрий вчинок правоохоронців у Facebook повідомила прес-служба Патрульної поліції Дніпропетровської області.

"Сьогодні вночі на вулиці Гоголя прямо на проїзній частині поліцейські помітили собаку. Тварина ледве рухалася. Інспектори зупинилися і підійшли до неї. У собаки були заледенілі лапи. Видно було, що пес дуже змерз", - розповіли у прес-службі.

Патрульні не змогли залишити тварину у біді. Вони забрали собаку до машини та відігріли заледенілу тварину. Випускати її на вулицю копи не стали. Вони розуміли, що на морозі песик може загинути. Тому поліцейські викликали представників "Зооконтролю", які забрали собаку.

"Не будьте й ви байдужими. У найближчі дні прогнозують мороз, тож звертайте увагу на тих, хто потребує допомоги", - додали у повідомленні.

Читайте такожДіти вирвали кігті, ходить лише на подушечках: волонтери розповіли про нову проблему врятованого кота (фото)Вчинок копів вразив користувачів мережі. Українці пишуть, що поліцейські вчинили правильно, а їх небайдужість має стати для усіх прикладом.

"Якби більше громадян мали таке добре серце, як ці патрульні, то навколо було все набагато краще. Дякую!", "таких людей би побільше", "дякую вам, тепер би знайти песику власників", - пишуть у коментарях українці.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що рятувальник з Києва став "героєм дня" завдяки зворушливому вчинку. Під час пожежі він віддав кисневу маску дитині.

Вас також можуть зацікавити новини: