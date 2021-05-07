На місці події працюють профільні служби, у тому числі вибухотехніки та кінологи.

Столичні поліцейські перевіряють інформацію про замінування торгових центрів та станцій метро.

Про це повідомили у Відділі комунікації поліції Києва.

Читайте такожШахтарі з усієї України мають намір 12 травня приїхати до Києва на протестиЯк зазначається, на електронну пошту Шевченківського управління поліції надійшов лист про замінування ряду об’єктів: торгових центрів та станцій метро. На місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки та кінологи.

"Правоохоронці ретельно обстежують будівлі та станції метро і прилеглу до них територію. Також зусилля поліцейських спрямовані на встановлення особи «мінера». Події належним чином зареєстрована в Журналах єдиного обліку заяв та повідомлень районних управлінь поліції. За результатами перевірки їм буде надана правова кваліфікація", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Леся Лещенко