Рятувальники за лічені хвилини розпиляли дерево та звільнили дорогу.

У Рівненській області вагітна із села Тріскині от-от мала народити та викликала медиків, але дістатися до неї швидка не могла: шлях перегородило дерево.

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Медики викликали рятувальників. Ті за лічені хвилини розпиляли дерево та звільнили дорогу.

Аби швидкій більше нічого не завадило доправити породіллю до пологового, рятувальники супроводжували її аж до лікарні у Сарни.

Там невдовзі з'явився на світ здоровий хлопчик. Мама і маля почуваються добре, розповіли лікарі.

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Автор: УНІАН