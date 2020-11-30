У Рівненській області вагітна із села Тріскині от-от мала народити та викликала медиків, але дістатися до неї швидка не могла: шлях перегородило дерево.
Читайте такожЧерез самоізоляцію та віддалену роботу у жінок збивається менструальний циклПро це йдеться у сюжеті ТСН.
Медики викликали рятувальників. Ті за лічені хвилини розпиляли дерево та звільнили дорогу.
Аби швидкій більше нічого не завадило доправити породіллю до пологового, рятувальники супроводжували її аж до лікарні у Сарни.
Там невдовзі з'явився на світ здоровий хлопчик. Мама і маля почуваються добре, розповіли лікарі.
Вам може бути цікаво
- Диво-пологи: британка народила двійню, перебуваючи у комі через коронавірус (відео)
- "Хапає мене, тягне і кидає об підлогу": вагітна лікар з Житомира розповіла про напад з боку пацієнта (відео)
- В Дніпрі хвора на COVID-19 жінка народила двійню (відео)
- У Києві жінка не встигла доїхати до пологового будинку та народила в автомобілі
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram