Дзюба був одним із співзасновників "Народного руху України".

Помер літературознавець, дисидент і Герой України Іван Дзюба.

Про це Радіо Свобода повідомив літературознавець, політичний і громадський діяч Микола Жулинський.

За словами Жулинського, Іван Дзюба останніми роками мав проблеми зі здоров’ям, та все одно продовжував працювати і стежити за літературним процесом і суспільно-політичним життям.

"Сьогодні вранці уві сні на 91 році життя відійшов за межі цього земного світу унікальна людина Іван Дзюба. Одне ім’я вже говорить багато. Багато – бо це один із лідерів національно, духовного відродження другої половини ХХ і початку ХХІ століття. Передусім Іван Дзюба – це інтелектуальний провідник і речник українського "шістдесятництва". І я сьогодні не можу не згадати слів Ліни Костенко, яка сказала, що Іван Дзюба – це людина, що завжди мала мужність говорити правду", – зазначив Жулинський.

Де і коли відбудеться прощання наразі невідомо.

Він згадав про те, як Дзюба свого часу був відсторонений від друку, від участі у літературному і громадському житті багато років, але все ж не покинув творчість.

Хто такий Іван Дзюба

Іван Дзюба народився 26 липня 1931 року в селі Миколаївка Волноваського району Донеччини. Дисидент радянських часів, Герой України, академік НАН України, був міністром культури і головою Комітету з Національної премії України ім. Т. Шевченка. У 1973 році засуджений до п’яти років ув’язнення і п’яти років заслання за працю "Інтернаціоналізм чи русифікація", але був "помилуваний".

Автор десятків публікацій, книг, зокрема про Тараса Шевченка, досліджень про культуру і політику. Серед останніх робіт – книга "Чорний романтик: Сергій Жадан". Один із співзасновників "Народного руху України" та учасник ініціативної групи "Першого грудня".