Однією з найактуальніших проблем в Україні громадяни нині називають війну на Донбасі.

Майже 70% українців вважають, що події в країні розвиваються у неправильному напрямку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування на тему "Соціально-політичні настрої українців, ІІІ-хвиля", проведеного Українським інститутом майбутнього (UIF) за сприяння "Нью Імідж маркетинг груп", і презентованого сьогодні під час прес-конференції.

Згідно з даними опитування, на думку більшості громадян (68%) напрям розвитку подій в Україні є неправильним. Правильним його називають лише 17% опитаних і ще 15% не можуть визначитися.

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"З березня, коли було проведено другу хвилю дослідження, настрої громадян щодо напрямку розвитку подій в Україні майже не змінилися. Кількість негативних оцінок зафіксувалася на позначці 68-69%, при цьому кількість позитивних оцінок також залишається незмінною. Таким чином, друга та третя хвилі демонструють майже ідентичні настрої громадян щодо напрямку розвитку подій, і вже можна говорити про їхню певну усталеність в цьому питанні", - йдеться в прес-релізі за результатами опитування.

Водночас 57% респондентів також вважають, що події неправильно розвиваються і в області, в якій вони живуть, і половина (49%), що у їхньому населеному пункті.

"Ці дані повторюються з незначними коливаннями вже третю хвилю дослідження поспіль і дозволяють говорити про усталену тенденцію, коли громадяни дещо краще висловлюватися про ситуацію у місцевості, де вони живуть безпосередньо, у порівнянні з усією країною", - зазначають соціологи.

Разом з тим однією з найактуальніших проблем в Україні громадяни нині називають війну на Донбасі (40%). Кількість згадок про неї значно зросла з часу другої хвилі - на 9%, і на 12%, якщо порівнювати з першою хвилею опитування.

"До топ-трійки проблем, як і у попередні хвилі, відносяться низькі зарплати, пенсії (36%) та корупція (31%). Високі комунальні тарифи (29%) також є одним з найбільш згадуваних викликів. Хоча, у порівнянні з лютневим дослідження, коли ця проблема набирала 39% і посідала перше місце, у квітні її називають на 10% менше респондентів. Нині її місце зайняла проблема війни на Донбасі. Натомість з часу першої хвилі помітно почастішали згадування пандемії коронавірусу: з 16% до 27% у квітні", - зазначається в прес-релізі.

При цьому оцінки громадян щодо порушення їхніх прав та свобод розділилися майже порівну - з невеликими переважанням тих, хто не відчуває такого явища (56% проти 44%). У порівнянні з першою хвилею дослідження, кількість негативних оцінок дещо знизилася, однак різниця є невеликою.

Також опитування показало, що у разі порушення прав громадяни обирають переважно мирні та ненасильницькі методи для захисту своїх прав та свобод - це підтверджують результати всіх трьох хвиль опитування. У першу чергу це збір підписів (26%), санкціоновані мітинги і акції (22%), електронні петиції (16%). Єдиним серед найбільш популярних заходом, який виходить за межі санкціонованих, є перекриття доріг (15%). Загалом же радикальні акції підтримують не більше 5-6% опитаних і суттєво відстають від поміркованих заходів.

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Як проводилося опитування

Опитування проводилось з 9 по 18 квітня. Загалом методом face-to-face за структурованою інтерактивною анкетою було опитано 2,4 тис. респондентів. Статистична похибка вибірки з ймовірністю 0,95 не перевищує 2,05%.

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Автор: Леся Лещенко