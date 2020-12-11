Викладач стверджує, що "така методика вироблена в Японії, людина повинна навчатися з задоволенням".

Студенти першого курсу Інституту комп’ютерних наук Національного університету «Львівська політехніка» проходили контрольну роботу з дискретної математики у програмі, в якій після відповіді на запитання з'являлося порнографічне зображення.

Читайте такожАвтор перформансу з пенісом на виборчій дільниці в Білорусі переїхав до КиєваПро це написала Наталія Кіндратів на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, викладач стверджує, що "така методика вироблена в Японії, людина повинна навчатися з задоволенням".

У коментарях випускники пишуть, що викладач Дмитро Зербіно дає можливість вибрати для контрольної нейтральні картинки. За їх словами, дивитися порнографічні зображення студентів не примушують.

У онлайн-розмові зі студентами викладач повідомляє, що сам ці картинки не дивиться.

Один зі студентів відповідає, що вибрав нейтральні картинки, але йому все одно вибивало порнографічні. Викладач каже, що не перевірив картинки і виправить цю помилку.

У відповідь студент заявляє, що батьки багатьох студентів невдоволені таким методом навчання.

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Автор: УНІАН