Профільний комітет підтримав правку, яка виключає застосування певних заходів впливу на ухилянтів.

У вівторок, 12 березня, Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки виключив із законопроекту про мобілізацію введення заходів впливу щодо виїзду за кордон, водіння авто та блокування рахунків ухилянтів. Члени комітету підтримали відповідну правку. Про це Facebook заявила народний депутат Ірина Фріз.

"Щойно під час засідання Комітету нацбезпеки, оборони та розвідки було підтримано правку про виключення пункту 2 першого розділу законопроекту про мобілізацію, яким вносились зміни до Кодексу адміністративного судочинства. Вони стосувались введення заходів впливу(обмежень, блокування) щодо виїзду за кордон, водіння транспортних засобів та блокування рахунків", – розповіла нардеп.

За її словами, до цієї норми було подано понад 300 ідентичних правок від різних авторів, які наголошували на недоліках та протиправних механізмах запропонованої урядом норми. Зрештою, всі ці внесені правки є тепер врахованими за рішенням комітету про відхилення цих змін.

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Наступне засідання комітету заплановано на середу, 13 березня.

"Якщо б ми такими темпами рухались без закриття засідання через відхилення внесених "законодавчих новел", то до кінця тижня точно можна б було пройти всі правки", – підкреслила Фріз.

Законопроект про посилення мобілізації

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко також заявляв, що із законопроекту про мобілізацію виключили обмеження користування транспортом та блокування рахунків ухилянтів.

Верховна Рада вже проголосувала урядовий законопроект про мобілізацію в першому читанні. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначав, що документ у другому читанні можуть розглянути до кінця березня, але цього так і не сталось.

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