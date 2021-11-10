Уряд затвердив відповідний експериментальний проект.

Послуга реєстрації місця проживання онлайн стане доступною за допомогою порталу "Дія" для тих українців, які мають паспорти у формі книжки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Уряд затвердив з доопрацюванням експериментальний проект, який дозволить українцям, які мають паспорти у формі книжечки, змінювати місце реєстрації та здійснювати прописку в електронній формі за допомогою порталу "Дія", - зазначив він.

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Шмигаль нагадав також, що наразі відповідна послуга вже доступна для тих, хто має паспорт у формі ID-картки.

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада Верховна Рада дозволила повідомляти орган реєстрації про місце проживання в електронній формі.

Декларування місця проживання в електронній формі здійснюється лише у житлі, відомості про яке внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Автор: Леся Лещенко