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Верховна Рада України дозволила повідомляти орган реєстрації про місце проживання в електронній формі.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, за ухвалення закону про реалізацію публічних електронних послуг з реєстрації та декларування місця проживання в Україні (№5463) проголосувало 238 народних депутатів України.

Його прийняття дозволить запровадити декларування місця проживання - повідомлення особою органу реєстрації адреси свого місця проживання в електронній формі за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг з подальшим внесенням такої інформації до реєстру територіальної громади.

Декларування місця проживання в електронній формі здійснюється лише у житлі, відомості про яке внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Читайте також"Прописка" по-новому. До чого готуватисяТакож законом запроваджена міжвідомча електронна взаємодія - обмін інформацією, що здійснюється між реєстрами територіальних громад, відомчою інформаційною системою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, державним демографічним реєстром, Єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ України та іншими інформаційно-комунікаційними системами.

Законом передбачено, що у разі відсутності у громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку, окремого номера запису в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомості з військово-облікового документа передаються шляхом міжвідомчої електронної взаємодії до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів для його формування. Порядок формування та передачі окремого номера запису визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі декларування місця проживання особи за декларацією про місце проживання, поданою в електронній формі засобами Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, взяття на військовий облік, зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів здійснюється відповідними районними (міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки на підставі відомостей про призовників, військовозобов’язаних та резервістів в електронній формі, надісланих органами реєстрації через Єдину інформаційну систему Міністерства внутрішніх справ України до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Читайте такожУ Мінцифрі пообіцяли "спростити життя" українцям з ID-картами: про що моваЗаконом запроваджуються норми щодо декларування місця проживання дорослого і дитини онлайн, за допомогою єдиного державного веб-порталу електронних послуг "Дія".

Декларування місця проживання особи не є підставою, зокрема, для підтвердження права на проживання у житлі, вселення особи у житло або виселення з нього.

Цей Закон набирає чинності з 1 грудня 2021 року, крім ряду положень, які набирають чинності або з 1 березня 2022 року, або з 1 червня 2022 року.

З дня запровадження доступу до відомчої інформаційної системи, але не пізніше 1 березня 2022 року, інформація про місце проживання (перебування) особи підтверджується також із зазначеної відомчої інформаційної системи.

Як раніше повідомляв УНІАН, Верховна Рада прийняла закон Про внесення змін до Закону "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, що засвідчують особу або її спеціальний статус" (№4355).

Автор: Надя Пришляк