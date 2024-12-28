Завдяки такому рішенню деякі іноземці-волонтери стануть більш захищеними у країні.

Іноземці, які допомагають українським військовим відбивати російську агресію, зможуть отримати посвідку на тимчасове проживання в Україні за новим механізмом. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Зокрема уряд затвердив порядок видачі посвідок на тимчасове проживання для іноземців та осіб без громадянства, які щонайменше шість місяців допомагають Силам оборони України.

У документі визначається:

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механізм отримання інформації про іноземців, які допомагають військовим у зоні бойових дій;

зміст звернення іноземця;

терміни розгляду звернення Міноборони та МВС;

підтвердження факту допомоги командиром військової частини;

перелік документів для Державної міграційної служби.

"Завдяки рішенню Уряду більш захищеними стануть ті іноземці-волонтери, які долучаються до надання стрілецької, тактичної, радіотехнічної, вибухотехнічної, медичної та інших допомог. Також ця Постанова посилює захист іноземців, які перебувають безпосередньо в районах ведення бойових дій, та спільно з нашими підрозділами виконують бойові або службові завдання протягом не менше шести місяців", - пояснив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Допомога ЗСУ - останні новини

Як писав УНІАН, Уманська міськрада передала ЗСУ радянський танк Т-34 та гармати, які раніше були пам'ятниками. Відомо, що зброю зняли відповідно до Закону України "Про засудження комуністичного та національно-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки".

Також повідомлялось, що Литва передала Україні бойовий літак L-39ZA "Альбатрос". У Литві такі штурмовики використовувались з метою підготовки офіцерів з керування винищувачами, аби забезпечувати бойову готовність пілотів.

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