Опубліковані переліки адрес всіх об'єктів, що готові працювати в умовах блекауту.

В Києві підготувалися до можливого повного і тривалого відключення електропостачання внаслідок атак росіян по енергетичній інфраструктурі.

Як повідомив міський голова столиці Віталій Кличко, в Києві під час блекауту буде курсувати громадський транспорт, працюватимуть аптеки, банки, магазини та ветлікарні.

Як працюватимуть метро і наземний транспорт в Києві під час блекауту

За словами Кличка, у разі повної відсутності електропостачання електротранспорт (трамваї, тролейбуси) не курсуватиме. Замість нього працюватимуть автобуси з безоплатним проїздом.

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"Усі автобусні парки забезпечені необхідним запасом пального та мають автономні джерела енергії. Також на територіях автобусних парків облаштовані пункти обігріву для водіїв", – зазначив мер Києва.

Водночас міська електричка ходитиме з інтервалом близько 30 хвилин – для цього залізничники підготували локомотив на дизельній тязі.

Рух поїздів у метро зупинять – станції працюватимуть як пункти тимчасового перебування та укриття під час повітряної тривоги.

"Наземні станції будуть зачинені. На підземних станціях будуть доступні: інтернет-зв’язок, електроенергія для підзарядки гаджетів, питна вода й санітарні вузли. Вхід буде безкоштовним, але потрібно мати при собі документ, що посвідчує особу. Середня температура на станціях підземки становить 12-14 градусів тепла. Тому треба одягати зимовий одяг та додатково мати теплі речі", – пояснив Кличко.

Як працюватимуть аптеки, магазини, банки, пошта та ветлікарні у Києві без світла

Без електропостачання у Києві продовжуватимуть працювати окремі торгівельні мережі, ТРЦ та ринки, а також сільськогосподарські ярмарки, де можна буде придбати харчові продукти, воду, побутові та промислові товари.

Працюватимуть також заклади побутового обслуговування (перукарні, сервісні центри тощо), СТО і магазини автотоварів.

Також працюватимуть аптеки КП "Фармація", окремі приватні медичні заклади, ветеринарні лікарні та Служба обліку та реєстрації тварин.

Чергові відділення банків також отримали обладнання та канали зв’язку для безперервної роботи за відсутності електрики, тож фінансові послуги теж надаватимуться. Не припинятимуть роботу і більша частина відділень "Укрпошти".

"Графіки роботи в умовах відсутності електропостачання можуть бути скороченими", - зазначив міський голова.

Де можна зігрітися, зарядити телефон і набрати води в Києві, якщо немає електропостачання

Зігрітися і зарядити телефон у Києві можна у розгорнутих по всьомі місту пунктах обігріву. Аби орієнтуватися в місті без зв’язку та мобільного інтернету, можна завантажити мапу за інструкцією.

А у разі перебоїв із водопостачанням воду можна буде набрати в бюветних комплексах, які під’єднані до генераторів. Також за необхідності воду доставлятимуть в пункти обігріву.

Мобільний зв’язок у місті буде обмежений, проте під’єднатися до інтернету все одно буде можливими.

"Мобільний зв'язок, у разі відсутності електропостачання, працюватиме в обмеженому режимі: тільки голосовий зв'язок. У метрополітені працюватиме мобільний інтернет (LTE, 3G), на частині станцій - також WI-FI. Працюватиме інтернет і в оптоволоконній мережі", – пояснив Кличко.

Ситуація із електропостачанням в Києві

Російські війська з початку жовтня продовжують систематично завдавати ударів по об’єктах критичної інфраструктури України. В Офісі президента прогнозували, що масовані обстріли триватимуть.

Після численних ворожих атак по інфраструктурі в енергосистемі України зберігався значний дефіцит електроенергії, через що всім обленерго встановлені ліміти добового споживання електроенергії. Дефіцит у Київській області останнім часом зберігався на рівні 30%.

16 грудня росіяни здійснили ще одну масштабну ракетну атаку по Україні. Зокрема, понад 40 ракет зафіксували над Київщиною, з них 37 було збито. Через влучання ворожих ракет в енергооб'єкти у кількох областях України було запроваджено аварійні відключення електроенергії. В "Укренерго" оголосили про надзвичайну ситуацію в енергосистемі України після цієї атаки.

Ще в листопаді міська влада столиці зазначала, що не виключає, що Київ внаслідок російських ударів може залишитися без води, світла та зв'язку. Не виключали також, що Київ може залишитися без тепла.

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