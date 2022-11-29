У разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку прийматиме відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно.

У Києві у разі суттєвого похолодання на випадок виникнення надзвичайної ситуації внаслідок ворожих атак, кожна обслуговуюча компанія має бути готова в негайному порядку вжити технічних заходів, аби не дозволити будинковій системі теплопостачання вийти з ладу у випадку аварійного відключення опалення.

Про це повідомили у КМДА, зазначивши, що якщо станеться надзвичайна ситуація, то на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов’язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах, за умови, що температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм.

Персонал обслуговуючих організацій повинен:

Відключити (за наявності) обладнання теплового пункту.

Відео дня

Закрити засувки на вузлі приєднання системи теплоспоживання до теплових мереж: спочатку № 1 на подавальному трубопроводі, потім на № 2 на зворотному трубопроводі.

Відкрити зпусники на внутрішньобудинковій системі опалення та злити воду в дренажний приямок або інше передбачене для цього місце.

Відкрити крани для випуску повітря із будинкової системи опалення на горищі або технічному поверсі будинку.

Після стікання води зі спусників – закрити крани для випуску повітря із системи опалення на горищі або технічному поверсі.

Підключення будинку відбуватиметься одразу після стабілізації ситуації за умови відповідного дозволу теплопостачальної компанії.

В КМДА зазначили, що ця інформація як керівництво до дії стосується всіх обслуговуючих компаній, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК.

У разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку прийматиме відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно.

Що відбувається з енергосистемою:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

17 листопада в Києві було встановлено антирекорд з відключень електроенергії. 18 листопада 2022 року в КМДА киянам порадили зробити запас води та продуктів. У ДТЕК закликали українців подумати про виїзд з країни на зиму.

Станом на 19 листопада 2022 року окупанти зруйнували близько 50% енергетичної інфраструктури Україна.

23 листопада Міненергетики України заявило про те, що блекаут почався у всій енергосистемі країни.

24 листопада в Києві були знеструмлювати 70% житлових будинків. ДТЕК повідомив про те, що в Києві світло вмикатимуть на 2-3 години на добу.

Вас також можуть зацікавити новини: