У деяких областях добові ліміти споживання електроенергії вже перевищені, у зв'язку з чим були застосовані аварійні відключення.

Станом на 15 грудня в енергосистемі України зберігається значний дефіцит електроенергії, у зв'язку з чим всім обленерго встановлено ліміти добового споживання електроенергії.

Як повідомляють в "Укренерго", з ранку в деяких областях добові ліміти споживання електроенергії вже перевищені, у зв'язку з чим були застосовані аварійні відключення. Крім того, ситуацію значно ускладнюють погодні умови: сніг, заледеніння, сильні пориви вітру

У східному регіоні ворог знову завдав артилерійського удару по одному з деокупованих районів. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться після дозволу військових.

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Ремонтні бригади "Укренерго" разом з колегами з обленерго і компаній-виробників цілодобово працюють над відновленням пошкодженого при обстрілах обладнання.

Знищення енергосистеми України:

10 жовтня 2022 року Російська Федерація почала атаки на об'єкти критичної інфраструктури України. Окупанти б'ють по електропідстанціях, об'єктам гідроенергетики та теплової генерації. По всій країні почалося аварійне вимкнення електропостачання.

23 листопада Міненергетики заявило про те, що енергосистема України перейшла в режим повного блекауту.

3 грудня 2022 року екс-голова "Укренерго" Юрій Касич заявив про те, що ракетними ударами по інфраструктурі України керує енергетик.

5 грудня 2022 року Росія здійснила черговий обстріл енергосистеми України.

14 грудня 2022 року, вранці Київ і область атакували дрони-камікадзе.

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