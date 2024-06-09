За словами Романа Істоміна, на проходження ВЛК дається не більше 14 днів.

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) не направляють людей призовного віку на проходження військово-лікарняної комісії (ВЛК). Про це в інтерв’ю "Фокусу" розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін.

За його словами, коли йдеться про уточнення своїх персональних даних протягом 60 днів "на виконання закону, то таких громадян на ВЛК ми не направляємо".

"На ВЛК вони будуть викликані окремо пізніше, в разі потреби. Так от, наприклад, якщо в реєстрі немає інформації, після цих 60 днів з'ясується, що людина уточнила персональні дані, але інформації про її придатність немає в реєстрі, надсилається повістка на проходження військово лікарської комісії", - пояснив речник. Відео дня

Водночас він нагадав про постанову Кабміну, згідно з якою якщо громадянин прийшов за повісткою до ТЦК та СП, то його направляють на ВЛК.

"Таке може бути, але це різні процеси, які йдуть паралельно — уточнення персональних даних протягом 60 днів, ну і елементарна перевірка документів, оповіщення, яке здійснюють військовослужбовці ТЦК, зокрема в громадських місцях або за адресами проживання. Тобто можна прийти уточнити дані, але, наприклад, ВЛК завантажені або інші чинники, що відразу навіть на комісію не направляють, навіть якщо по повістці прийшов. Але якщо на ВЛК направляють, навіть якщо одразу, а не через два тижні, в цьому немає нічого протизаконного", - уточнив Істомін.

Він підкреслив, що тепер на проходження ВЛК дається не більше 14 днів, але це визначається з урахуванням необхідного отримання повної та об'єктивної інформації про стан здоров'я людини. При цьому повістка на відправку може бути вручена одразу або "через певний час після ВЛК".

"Але знову ж таки, враховуючи потребу комплектування Збройних сил України, враховуючи потребу направити до певних навчальних центрів військовозобов'язаних за певною військово-обліковою спеціальністю. Не передбачено жодним законом, що це повинно бути, наприклад, в той самий день після проходження ВЛК, або це може бути не раніше трьох днів, чи щось того — такого ніде немає в законі", - сказав військовий.

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