21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

Київський районний суд у місті Харкові розглядає клопотання про обрання запобіжних заходів чотирьом підозрюваним у справі про пожежу в будинку для літніх людей, внаслідок якої загинули 15 осіб.

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Як передає кореспондент УНІАН, нині суд обирає запобіжний захід орендарю будівлі - В'ячеславу Кравченку.

Адвокати просять суд обрати йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Пожежа у будинку для літніх людей у Харкові

Як повідомляв УНІАН, 21 січня у Харкові у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей, сталася пожежа, внаслідок якої загинули 15 осіб, 5 госпіталізували.

За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Слідчі перевіряють чотири основні версії виникнення пожежі: внаслідок підпалу, внаслідок необережного поводження з вогнем в побуті або з електроприладами, а також через замикання електромережі.

Правоохоронці затримали чотирьох осіб, серед них - власник домоволодіння, який здав будівлю під пансіонат, орендар будинку та його дружина - директор приватного підприємства, яка фактично керувала закладом, а також адміністратор. Всім їм повідомлено про підозри.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

У зв’язку з трагедією президент оголосив 23 січня днем жалоби.

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Автор: Богдан Слуцький