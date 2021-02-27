У 77-річного пацієнта, окрім опіків, двобічна пневмонія.

Постраждалий внаслідок пожежі, що виникла в одній з палат для хворих на COVID-19 у лікарні в Чернівцях, перебуває у вкрай тяжкому стані.

Про це кореспондента УНІАН повідомили медики опікового відділення лікарні швидкої медичної допомоги.

За їхніми словами, постраждалому пацієнту 77 років. Він перебував на лікуванні у міській лікарні №1 з двобічною пневмонією.

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Як повідомив один з лікарів, у пенсіонера тяжкі ураження тіла.

«Можете собі уявити: голова, шия, тулуб, руки циркулярно... І всі ділянки сірі з обвугленим епідермісом. Тобто все – глибокі опіки 3-4 ступеню. Трохи ще стопи, гомілки... Відсотків 75 поверхні тіла», – сказав медик.

Він додав, що чоловік перебував у лікарні з двобічною тяжкою пневмонією.

«З урахуванням віку, це серйозна справа. На жаль, шансів у нього немає», – додав лікар.

Пожежа у лікарні Чернівців: що відомо

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 27 лютого, у Чернівцях у палаті на 2-му поверсі будівлі міської лікарні № 1 сталася пожежа, загинув чоловік похилого віку.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомляли, що у палаті стався «спалах кисневої труби (хлопок)».

Перший заступник начальника Управління ДСНС у Чернівецькій області Олександр Айсюк поінформував, що внаслідок пожежі в палаті, де лікують хворих на COVID-19 пацієнтів, також постраждали двоє осіб: одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.

У поліції припускають, що загоряння у лікарні у Чернівцях виникло внаслідок недотримання одним із пацієнтів правил пожежної безпеки.

Слідчі відкрили провадження за ч. 2 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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Автор: Микола Кобилюк