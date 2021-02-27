Пожежа виникла у палаті лікарні.

У Чернівцях стався вибух у палаті міської лікарні №1, де лікують хворих на коронавірус пацієнтів, внаслідок якого загинула одна людина, ще двоє осіб постраждали.

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Як повідомив кореспонденту УНІАН перший заступник начальника управління ДСНС в Чернівецькій області Олександр Айсюк, пожежа сталася сьогодні приблизно о 13.00 в приміщенні лікарні на вулиці Героїв Майдану.

За даними посадовця, внаслідок пожежі травмувалися двоє осіб – зокрема, одна людина травмувалась унаслідок пожежі, а ще одна – надихалась чадним газом.

«Щодо причини пожежі поки не можемо нічого сказати, тому що ми не знаємо, це будуть встановлювати органи дізнання», – повідомив Айсюк.

За словами посадовця, у пожежі загинув чоловік старшого віку.

Водночас заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак на своїй сторінці у Facebook повідомила, що в ній стався вибух.

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Автор: Микола Кобилюк