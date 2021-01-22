Президент висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

23 січня в Україні оголошено днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в харківському будинку для літніх людей.

Читайте такожПожежа в будинку для літніх людей: Зеленський прибув до Харкова (фото, відео)Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Харкові.

«Я підпишу указ, завтра буде день жалоби на державному рівні», - сказав він.

Зеленський зазначив, що співробітники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій доповіли йому про поточну ситуацію.

«Висновки потрібно робити після отримання всіх деталей, - сказав він. - Ще раз співчуття всім рідним і близьким. На жаль, причини приїзду до Харкова в останній рік не дуже хороші. Але ми з'ясуємо всю ситуацію. Розуміємо, що дуже серйозні виклики будуть», - заявив президент.

Пожежа в Харкові: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 21 січня в Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для людей похилого віку сталася пожежа, в результаті якої загинули 15 осіб, ще 5 госпіталізовані.

Згідно з попередніми даними, причиною загоряння стало необережне поводження з електронагрівальними приладами.

За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліцейські вирішують питання про затримання господині будинку, в якому сталася пожежа.

У Харківській ОДА повідомили, що вказаний будинок нелегальний.

22 січня в Харкові оголошено жалобу.

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Автор: Катерина Шварц