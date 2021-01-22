23 січня в Україні оголошено днем жалоби за загиблими в результаті пожежі в харківському будинку для літніх людей.
Читайте такожПожежа в будинку для літніх людей: Зеленський прибув до Харкова (фото, відео)Про це повідомив президент Володимир Зеленський на брифінгу в Харкові.
«Я підпишу указ, завтра буде день жалоби на державному рівні», - сказав він.
Зеленський зазначив, що співробітники поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій доповіли йому про поточну ситуацію.
«Висновки потрібно робити після отримання всіх деталей, - сказав він. - Ще раз співчуття всім рідним і близьким. На жаль, причини приїзду до Харкова в останній рік не дуже хороші. Але ми з'ясуємо всю ситуацію. Розуміємо, що дуже серйозні виклики будуть», - заявив президент.
Пожежа в Харкові: що відомо
- Як повідомляв УНІАН, 21 січня в Харкові в двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для людей похилого віку сталася пожежа, в результаті якої загинули 15 осіб, ще 5 госпіталізовані.
- Згідно з попередніми даними, причиною загоряння стало необережне поводження з електронагрівальними приладами.
- За фактом пожежі поліція відкрила провадження за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
- Кабінет міністрів створив урядову комісію під головуванням міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова з розслідування причин пожежі.
- За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, поліцейські вирішують питання про затримання господині будинку, в якому сталася пожежа.
- У Харківській ОДА повідомили, що вказаний будинок нелегальний.
- 22 січня в Харкові оголошено жалобу.
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