Люди несуть квіти до обгорілого будинку і запалюють лампадки.

В Одесі містяни вшановують пам'ять 16 осіб, які загинули рік тому через пожежу в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, біля будівлі на вул. Троїцькій пройшла панахида, в якій взяли участь десятки людей - студенти, викладачі та інші.

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З ранку сюди приносять квіти. Букети кріплять до огорожі, встановленої навколо обгорілої будівлі, або ставлять поруч - в ємності з водою. На землі також багато запалених лампадок.

У числі тих, хто прийшов вшанувати пам'ять загиблих, - співробітники регіональних главків ДСНС і Нацполіції. Рятувальники поклали квіти в пам'ять про загиблих, в числі яких їхній колега Сергій Шатохін.

«Пам'ятаємо нашого рятувальника Героя України Сергія Шатохіна, який віддав своє життя, виконуючи професійні обов'язки під час ліквідації пожежі, і сумуємо з усіма родинами загиблих...», - зазначили в прес-службі відомства.

Також з квітами прийшли начальник Головного управління Нацполіції в області Олег Бех, мер Одеси Геннадій Труханов і голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький.

Пожежа в Одеському коледжі: що відомо

Вранці 4 грудня 2019 року в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа, площа якого склала 4 тис.кв. м. у цій кутовій будівлі розміщувалися 19 різних організацій, установ.

В результаті пожежі загинули 16 людей, постраждали понад 30. У числі загиблих - студенти, співробітники коледжу, двоє вчених - директор Інституту морської біології НАН України Борис Александров і його помічниця, а також рятувальник Шатохін.

Фігурантами кримінальних справ, відкритих через пожежу, стала низка посадових осіб, серед яких колишній начальник Головного управління ДСНС в Одеській області, директор коледжу, завгосп та інші.

Обвинувальні акти щодо фігурантів передані до суду.

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Автор: Лариса Козова