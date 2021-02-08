Провести Ольгу в останню путь прийшли рідні, близькі, сусіди, медики та місцеві депутати.

У неділю, 7 лютого, у Кропивницькому відбулося прощання з 26-ти річною лікарем-анестезіологом Ольгою Гливою, яка загинула під час пожежі в Запорізькій обласній інфекційній лікарні.

Читайте такожДо останнього рятувала пацієнтів: у Запоріжжі попрощалися із загиблою під час пожежі 26-річною Ольгою Глівою (фото)"Кропивничани провели в останню путь землячку, лікаря Ольгу Гливу. Прощалися з дівчиною біля будинку, де пройшло її дитинство і юність. Провести Ольгу в останню путь прийшли рідні, близькі, сусіди, медична спільнота міста, депутати міської ради. Поховали Ольгу Гливу на Арнаутівському кладовищі", - повідомили у Кропивницькій міськраді, передає ТСН.

Напередодні, 6 лютого, прощання з лікарем-анестезіологом Ольгою Гливою проходило у Запоріжжі. Прощалися з 26-річною дівчиною у фойє Запорізького академічного обласного театру юного глядача, розташованому у центрі міста. Серед присутніх були батьки Ольги, багато її друзів, однокурсників та колег, які несли квіти. Як відомо, Ольга була дуже комунікабельною і творчою особистістю.

Пожежа в лікарні в Запоріжжі

Пожежа спалахнула в інфекційній лікарні Запоріжжя 3 лютого.

26-річна лікар Ольга Глива до останнього рятувала життя пацієнтів. Вона загинула під час спроб повернути хворому пацієнту дихання шляхом інтубації.

Також у реанімаційному боксі Covid-відділення загинули троє пацієнток - їм було 91, 76 і 64 роки. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ.

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Автор: УНІАН