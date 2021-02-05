Двоє з восьми постраждалих внаслідок пожежі перебувають у тяжкому стані.

Головного лікаря Запорізької обласної інфекційної лікарні, де внаслідок пожежі загинули четверо людей, відсторонили від виконання обов’язків на час розслідування.

Читайте такожПожежа в "ковідній" лікарні Запоріжжя. Хто відповість за чотири втрачені життяЯк повідомляє кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

За його словами, відсторонення головного лікаря медзакладу Володимира Шинкаренка необхідне задля об’єктивного розслідування причин пожежі.

Окрім того, Старух повідомив, що двоє з 8 постраждалих внаслідок пожежі в лікарні й досі перебувають у тяжкому стані – мова йде про чергового лікаря та медбрата, які отримали серйозні опіки, коли рятували пацієнтів лікарні.

Пожежа в COVID-лікарні Запоріжжя

У ніч на 4 лютого у Запоріжжі внаслідок пожежі в одній із палат-боксів реанімаційного відділення обласної інфекційної лікарні, де проходять лікування хворі на COVID-19, загинули троє пацієнтів та лікар.

Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

4 лютого правоохоронці затримали відповідального за протипожежну безпеку цього медзакладу. Йому повідомлено про підозру у порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило загибель чотирьох людей.

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Автор: Ірина Дубченко