Відповідно до закону про мобілізацію, уряд внесе зміни - зокрема, щодо тих осіб, які матимуть відстрочку.

У зв'язку з ухваленням нового закону про мобілізацію, який набуде чинності 18 травня, уряд внесе зміни в правила перетину кордону - зокрема, щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, прикордонники щоденно відмовляють у виїзді 120-150 особам з різних причин. Це переважно особи, які не мають відповідних документів, які б надавали право на перетин кордону.

"Станом на цей день змін до правил немає. Звісно, що є новий закон про мобілізацію, є певні зміни в статтю щодо тих осіб, які матимуть відстрочку. Тому, можливо, варто очікувати, що будуть зміни у правила перетину кордону, які має розглянути і затвердити уряд", - зазначив представник ДПСУ. Відео дня

Він зазначив, що прикордонники як зараз, так і надалі, забезпечать дотримання правил перетину кордону.

"Щоденно ми також відмовляємо у виїзді за межі нашої країни близько 120-150 особам, які не підпадають під категорію пропуску і не мають необхідних документів, які дають право на перетин кордону. Варто дочекатися змін, якщо такі будуть прийняті, і вже більш предметно тоді говорити про власне зміни, нові категорії, або якісь інші умови перетину кордону. Не варто очікувати, що це будуть якісь кардинальні зміни щодо правил перетину кордону", - підкреслив речник.

Перетин кордону - останні новини

В Україні можуть змінитися правила виїзду за кордон. Зміни пов’язані із новим законом про мобілізацію.

Як повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, варто очікувати, що певні, хоч і не кардинальні зміни, але можуть бути внесені в правила перетину державного кордону.

Вас також можуть зацікавити новини: