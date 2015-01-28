Кримські старшокласники зможуть отримати український атестат

Про це повідомила координатор освітніх програм Центру громадянської освіти "Альменда" Валентина Потапова, повідомляє Кerch.fm.

Для цього кримським школярам, які додатково хочуть потрібно зареєструватися на сайті Міжнародної Української школи, в рубриці екстерну.

«Саме вона може дати учням атестат про повну середню освіту 2015 року. Це поки що єдиний шлях, яким діти з Криму можуть отримати український атестат", - сказала Потапова.

Читайте такожКримським вчителям урізали зарплату втричі

Приймальна комісія екстернату приймає заявки від кримчан до 10 лютого. Після зарахування учні отримують індивідуальний план, завдання через інтернет, можливість користуватися веб-ресурсами школи, логін і пароль.

Консультації будуть проходити в скайпі і чатах з викладачами школи, за ними закріплюється куратор. Навчання, за словами експерта безкоштовне і без виїзду за територію Криму. Єдиний раз, коли необхідна фізична присутність учня в Міжнародній Українській школі - це при здачі державної підсумкової атестації.