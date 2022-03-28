Дипломатичним установам України за кордоном доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу депортованим українцям для забезпечення їх повернення до України.

Міністерство закордонних справ України закликало українців, яких примусово вивезли до Росії, звертатися до посольств України в інших країнах світу.

Контакти відповідних посольств опубліковані в телеграм-каналі МЗС.

"У зв’язку із масовим примусовим вивезенням російськими військовими громадян України на територію Росії, рекомендуємо співвітчизникам, які стали жертвами таких незаконних дій російського режиму та бажають повернутися в Україну, повідомити свої дані найближчому посольству України в сусідніх державах або державах можливого транзитного проїзду", – повідомили в МЗС України.

Повідомляється, що зазначеним дипломатичним установам України доручено надавати необхідну консультативну та консульську допомогу вищезгаданій категорії громадян для забезпечення їх повернення в Україну.

Посольство України в Естонській Республіці

тел.: +372 6015 835, +372 5887 4477

електронна пошта: emb_ee@mfa.gov.ua, consul_ee@mfa.gov.ua

Посольство України в Латвійській Республіці

тел.: +371 2923 9262, +371 6733 2956

електронна пошта: emb_lv@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Білорусь

тел.: +375 25 603 11 84, +375 17 283 19 58; +375 17 283 19 59

електронна пошта: emb_by@mfa.gov.ua, consul_by@mfa.gov.ua

Посольство України в Грузії

тел.: +995 32 231 11 61, +995 32 231 14 54, +995 595 08 22 88

електронна пошта: emb_ge@mfa.gov.ua

Посольство України в Азербайджанській Республіці

тел.: +994 50 255 75 18, +994 50 255 75 05

електронна пошта: emb_az@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Казахстан

тел.: +7 71 7257 7025, +7 70 5755 6610

електронна пошта: emb_kz@mfa.gov.ua, consul_kz@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Фінляндія

тел.: +358 92 289 00 71, +358 92 289 00 72, +358 404719200

електронна пошта: emb_fi@mfa.gov.ua

Посольство України в Китайській Народній Республіці

тел.: +86 10 6532 6783, +86 1370 1230 647

електронна пошта: emb_cn@mfa.gov.ua, consul_cn@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Вірменія

тел.: +374 1025 6541, +374 7710 0273

електронна пошта: emb_am@mfa.gov.ua

Посольство України в Литовській Республіці

тел.: 370 5233 0782, +370 6555 0194

електронна пошта: emb_lt@mfa.gov.ua, consul_lt@mfa.gov.ua

Посольство України в Республіці Польща

тел.: +48 698 608 837

електронна пошта: consul_pl@mfa.gov.ua

Консульство України в Гданську

тел.: +48 5834 606 90, +48 6076 543 33

електронна пошта: gc_plg@mfa.gov.ua

Посольство України в Турецькій Республіці

тел.: +90 539 550 98 98, +90 312 442 15 93, +90 312 442 16 58

електронна пошта: emb_tr@mfa.gov.ua, consul_tr@mfa.gov.ua

Як повідомляв УНІАН, раніше українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактами примусового призову до лав терористичних організацій жителів окупованих територій та примусового вивезення цивільних до Росії.

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