Російська армія примусово депортувала до російських фільтраційних таборів вже близько 6 тисяч маріупольців.

Україна хоче отримати від Російської Федерації список усіх наших громадян, які були примусово депортовані окупантами з Маріуполя.

Про це віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук сказала у відеозверненні, коментуючи повідомлення про заплановане відкриття у Ростові-на-Дону офісу Міжнародного Червоного Хреста.

"Ми офіційно звернулися до президента цієї організації Пітера Маурера з вимогою отримати від РФ список усіх наших громадян, які були примусово депортовані ними з Маріуполя і забезпечити для них можливість безпечно повернутися в Україну", - зазначила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства закордонних справ України, російська армія примусово депортувала до російських фільтраційних таборів вже близько 6 тисяч маріупольців, аби використати їх як заручників для політичного тиску на Україну.

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