Вони побажали здоров'я, успіхів і "снігу, як в Антарктиді".

Колектив Національного антарктичного наукового центру та полярники зі станції "Академік Вернадський" привітали українців з новим 2021 роком.

Читайте такожПрезидент: мир на Донбасі вже близько, він обов'язково буде (відео)Привітання опубліковано на сайті наукового центру.

Вони побажали здоров'я, успіхів і "снігу, як в Антарктиді".

"Дорогі друзі, колектив Національного антарктичного наукового центру і полярники зі станції "Академік Вернадський" щиро вітають вас з новим 2021 роком", - йдеться в повідомленні.

Святкування Нового року в Україні

За даними Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", вартість новорічного столу-2021 для української сім'ї з 4 осіб підвищиться в порівнянні з минулим роком на 5,3% і складе 1706,09 грн.

30 грудня 2020 року журналісти підрахували скільки буде коштувати приготувати олів'є вдома, купити готовий набір продуктів в супермаркеті і замовити салат в ресторані.

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Автор: УНІАН