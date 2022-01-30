Пес Вася кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти.

Пес Вася, який кілька років служив у розвідвзводі морської піхоти, заплутався у дроті перед окопами бойовиків на Донбасі, однак зміг вирватися і повернутися з "полону" окупантів.

Як повідомила офіцерка ЗСУ у запасі Олена Білозерська на своїй сторінці у Facebook, пес відгриз собі лапу, адже інакше не міг вибратися із дротової пастки.

За її словами, Вася місяцями жив у бліндажі поруч з бійцями, але одного дня зник.

Читайте такожКнижка зупинила снайперську кулю і врятувала життя українському бійцю (фото)"Побратими шукали. Підняли дрон - і побачили таке, що краще не бачити. Васька потрапив у пастку - просто перед окопами бойовиків заплутався у дроті. Врятувати його було майже нереально, бо туди не пролізеш непомітно", - розповіла Білозерська.

Офіцерка зазначила. що розвідники все одно планували вночі йти на евакуацію собаки, однак не встигли.

"Васька прийшов. Відгриз собі лапу і прийшов на трьох. Не схотів лишатися в полоні. Така доля... Зараз Вася на дембелі, його відвезли в село до батьків господаря", - розповіла Білозерська.

Нагадаємо, у Львові поліцейські врятували кішку, яка надихалася продуктами горіння під час пожежі, що сталась у спальному районі міста.

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